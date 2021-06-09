Байден скасував указ Трампа про заборону TikTok і WeChat в США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ Про захист конфіденційних даних американців. Зокрема, документ передбачає скасування заборони на роботу соціальних мереж TikTok і WeChat на території США.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому .

"Скасовано наступні укази: указ 13942 від 6 серпня 2020 р. ("Про усунення загрози, створюваної TikTok..."); указ 13943 від 6 серпня 2020 р. ("Про усунення загрози, створюваної WeChat..."); і указ 13971 від 5 січня 2021 р. ("Про усунення загрози, створюваної додатками та іншими ПЗ, розробленим або контрольованим китайськими компаніями")", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у вересні минулого року 45-й президент США Дональд Трамп підписав заборону на скачування програми TikTok у Сполучених Штатах. Адміністрація Трампа заявила, що заборона поширюється на ще один мобільний додаток - WeChat.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok наприкінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку програми TikTok.

Після влади США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Це пов'язано з виграними власниками додатка судовими позовами проти адміністрації Трампа.

Раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайської соцмережі і додатки TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.