У Байдена заявили, що США відмовлять більшості "нових мігрантів" у в'їзді в країну

У Білому домі заявили, що в даний час приїзд "нових мігрантів" на територію Сполучених Штатів є "несвоєчасним". Це пов'язано з пандемією коронавіруса у світі.

Таким чином Псакі відповіла на питання про наплив нелегальних мігрантів біля південних кордонів країни.

Це рішення було прийнято адміністрацією Байдена, виходячи з несприятливої епідеміологічної обстановки, а також нестачі часу для розробки нових процесів прийому мігрантів.

"Зараз не час і переважній більшості людей буде відмовлено", - сказала прес-секретар Білого дому.