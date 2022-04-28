Байден направив до Конгресу заявку на додаткову допомогу Україні на 33 млрд доларів

"У нас скінчилися кошти. Тому сьогодні я посилаю Конгресу додаткову заявку, яка забезпечить потік військового обладнання в Україні", - сказав Байден.

Він запевнив, що США продовжать гуманітарну та економічну підтримку України. За його словами ця допомога передбачає постачання ще більше артилерії, протитанкових комплексів і систем протиповітряної оборони.

"Я сподіваюся, що Конгрес найближчим часом розгляне цю заявку. Сподіваюся, що демократи і республіканці підтримають український народ", - додав президент США.

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Байден запросив у Конгресу додаткові 33 млрд доларів на допомогу Україні. Гроші планується направити на військову та економічну допомогу: