Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США

Екс-віце-президент США Джо Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Про це він написав у своєму Twitter.

Опитування Монмутського університету, показало, що Байден лідирує у списку кандидатів-демократів. Його готові підтримати 27 відсотків виборців-демократів по всій країні, що на 7 відсоткових пунктів більше, ніж у сенатора від Вермонта Берні Сандерс.

"Основні цінності цієї нації - наше становище у світі, наша демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту. Ось чому сьогодні я оголошую, що висуваю свою кандидатуру на посаду президента Сполучених Штатів", - написав він.

Раніше повідомлялось, що колишній сенатор, який потім вісім років обіймав посаду віце-президента за президента-демократа Барака Обаму, 76-річний Байден приєднається до групи з майже 20 інших кандидатів, які хочуть кинути виклик республіканському президенту Дональду Трампу. Байден безуспішно балотувався на пост президента в 1988 і 2008 роках.

Нагадаємо, колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосить про свою участь у виборах президента США 2020 року у середу, 25 квітня, у відеозверненні.