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"Не засноване на даних розвідки": Білий дім про перекидання військ США в Європу

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Вашингтон, Середа 02 лютого 2022 20:15
"Не засноване на даних розвідки": Білий дім про перекидання військ США в Європу Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США прийняли рішення про перекидання додаткових військових до Європи не на підставі нових розвіданих. Перед цим проводилися консультації з союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Я б не стала розглядати це як рішення, прийняте на підставі будь-яких подій за останні 48 годин або пару днів", - сказала Псакі, відповідаючи на питання про те, чи прийняв це рішення президент США Джо Байден на підставі нових даних американської розвідки.

За її словами, перед прийняттям рішення про направлення до Європи додаткових американських військових США протягом кілька тижнів консультувалися з союзниками і партнерами в регіоні щодо ситуації навколо України.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден схвалив розгортання в Східній Європі додаткових військ США.

Відзначимо, в Пентагоні це рішення Білого дому назвали сильним сигналом президенту Росії Володимиру Путіну.

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