Байден заявив про готовність балотуватися в президенти у 2024 році
Президент США Джо Байден заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін у 2024 році. Він заявив про це в інтерв'ю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
На запитання журналіста Девіда Мюіра про те, чи планує президент балотуватися на другий термін, Байден відповів, що так.
"Так", - відповів президент Байден.
"Але послухайте, я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася в моє життя. Якби я був у тому ж стані, що і зараз, - в доброму здоров'ї, - то буду балотуватися знову", - сказав Байден.
У відповідь журналіст порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем проти екс-президента Дональда Трампа.
"І чи означає це матч-реванш проти Дональда Трампа?",- запитав журналіст.
"Ви намагаєтеся мене спокусити... Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа в якості кандидата? Це підвищить шанси", - сміючись відповів Байден.
Нагадаємо, що Трамп пише свою історію про перебування на посаді президента. Він назвав це "мемуарами".