Байден заявив про готовність балотуватися в президенти у 2024 році

Президент США Джо Байден заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін у 2024 році. Він заявив про це в інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

На запитання журналіста Девіда Мюіра про те, чи планує президент балотуватися на другий термін, Байден відповів, що так.

"Так", - відповів президент Байден.

"Але послухайте, я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася в моє життя. Якби я був у тому ж стані, що і зараз, - в доброму здоров'ї, - то буду балотуватися знову", - сказав Байден.

У відповідь журналіст порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем проти екс-президента Дональда Трампа.

"І чи означає це матч-реванш проти Дональда Трампа?",- запитав журналіст.