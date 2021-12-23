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Байден заявив про готовність балотуватися в президенти у 2024 році

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США, Четвер 23 грудня 2021 07:35
Байден заявив про готовність балотуватися в президенти у 2024 році Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден заявив про готовність балотуватися на другий президентський термін у 2024 році. Він заявив про це в інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

На запитання журналіста Девіда Мюіра про те, чи планує президент балотуватися на другий термін, Байден відповів, що так.

"Так", - відповів президент Байден.

"Але послухайте, я дуже поважаю долю. Доля багато разів втручалася в моє життя. Якби я був у тому ж стані, що і зараз, - в доброму здоров'ї, - то буду балотуватися знову", - сказав Байден.

У відповідь журналіст порівняв майбутні вибори з матчем-реваншем проти екс-президента Дональда Трампа.

"І чи означає це матч-реванш проти Дональда Трампа?",- запитав журналіст.

"Ви намагаєтеся мене спокусити... Звичайно. Чому б мені не балотуватися проти Дональда Трампа в якості кандидата? Це підвищить шанси", - сміючись відповів Байден.

Нагадаємо, що Трамп пише свою історію про перебування на посаді президента. Він назвав це "мемуарами".

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