Байден про штурм Капітолію в 2021: це було збройне повстання
Президент США Джо Байден вважає штурм Капітолію 6 січня 2021 року збройним повстанням. А також назвав колишнього президента Дональда Трампа відповідальним за нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову Байдена з нагоди річниці тих подій.
За його словами, в 2020 році вперше в історії США чинний президент не просто програв вибори, але і намагався запобігти мирній передачі влади.
"Це місце піддалося нападу. Життя людей були під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. Це була не група туристів. Це було збройне повстання", - заявив Байден.
Він також похвалив поліцейських, які протистояли повстанню.
"Рік тому в цьому священному місці демократія зазнала нападу. Воля народу зазнала нападу, наша Конституція зіткнулася з серйозними погрозами. Поліція Капітолію, департамент столичної поліції округу Колумбія, Національна гвардія та інші хоробрі співробітники правоохоронних органів врятували верховенство закону. Наша демократія витримала. Ми терпіли і перемогли", - додав Байден.
Нагадаємо, штурм Капітолію в січні 2021 року влаштували прихильники Трампа, намагаючись перешкодити затвердженню результатів президентських виборів, в результаті заворушень загинули п'ятеро людей.
Очікується, що звіт про розслідування буде опублікований восени 2022 року.