Інфляція в США прискорилася до максимуму з 1981 року

Індекс споживчих цін в США в березні 2022 року досяг 8,5%. Це найбільший приріст у річному обчисленні з грудня 1981 року, після стрибка на 7,9% у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Місячна інфляція зросла в березні до максимуму за 16,5 років до 1,2%, оскільки війна Росії проти України підняла вартість бензину до рекордно високого рівня.

У березні ціни на бензин в середньому злетіли до рекордно високого рівня в 4,33 долара за галон. Хоча бензин був основним фактором інфляції минулого місяця, продукти харчування та послуги, такі як оренда житла, також зробили значний внесок.

Росія є другим за величиною експортером сирої нафти в світі. Сполучені Штати заборонили імпорт російської нафти, зрідженого природного газу і вугілля в рамках низки санкцій проти Москви за її вторгнення в Україну.

Крім підвищення цін на бензин, російсько-українська війна, що триває вже другий місяць, призвела до глобального стрибка цін на продовольство, оскільки Росія і Україна також є великими експортерами таких товарів, як пшениця і соняшникова олія.