Байден звинуватив Путіна в зростанні цін на енергоресурси
Президент США Джо Байден впевнений, що в зростанні світових цін на енергоресурси винен Володимир Путін. Також на вартість вплинула епідемія covid.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Байдена в Twitter.
Президент США зазначив, що американські домогосподарства стикаються з більш високими цінами. За його словами, він виріс у сім'ї, "де, якщо ціна на газ зростала, ми це відчували".
"Давайте абсолютно чітко пояснимо, чому ціни зараз високі: Володимир Путін і Володимир Путін", - написав він.
Нагадавши, інфляція в США прискорилася до максимуму за 40 років. Індекс споживчих цін в США в березні 2022 року досяг 8,5%. Це найбільший приріст у річному обчисленні з грудня 1981 року. У березні ціни на бензин в середньому злетіли до рекордно високого рівня в 4,33 долара за галон.
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