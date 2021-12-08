Байден обговорить з партнерами і Росією побоювання Кремля розширенням НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе зустріч з Росією і чотирма основними союзниками по НАТО, щоб обговорити побоювання Росії щодо Північноатлантичного альянсу. Офіційно про зустріч можуть повідомити до 10 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, лідери обговорять занепокоєння Росії щодо НАТО і можливість досягнення домовленостей щодо зниження напруженості на східному фронті.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що НАТО оголосило Росію своїм ворогом.
Крім того, НАТО вислало вісім співробітників місії Росії. Їх звинуватили у ворожій діяльності.
Це, зі свого боку, обурило Росію, після чого вона прийняла рішення призупинити роботу представництва при НАТО.