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Байден обсудил войну в Украине с лидером республиканцев в Сенате

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Вашингтон, Четверг 05 января 2023 04:01
Байден обсудил войну в Украине с лидером республиканцев в Сенате Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден во время поездки в штат Кентукки обсудил с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Мы говорили о внешней политике, об Украине, о том, как держать всех вместе – не только в Конгрессе, но и на международном уровне", - отметил президент США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также заявлял, что рассчитывает на поставки БМП в ближайшее время.

Главное об этих боевых машинах - читайте в материале РБК-Украина.

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