Байден обговорив війну в Україні з лідером республіканців у Сенаті

Президент США Джо Байден під час поїздки до Кентуккі обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише у Конгресі, а й на міжнародному рівні", - зазначив президент США.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley у рамках одного з наступних пакетів військової підтримки.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов також заявляв, що розраховує на постачання БМП найближчим часом.

Головне про ці бойові машини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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