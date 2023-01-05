ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден обговорив війну в Україні з лідером республіканців у Сенаті

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 05 січня 2023 04:01
Байден обговорив війну в Україні з лідером республіканців у Сенаті Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден під час поїздки до Кентуккі обговорив з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Ми говорили про зовнішню політику, про Україну, про те, як тримати всіх разом – не лише у Конгресі, а й на міжнародному рівні", - зазначив президент США.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley у рамках одного з наступних пакетів військової підтримки.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов також заявляв, що розраховує на постачання БМП найближчим часом.

Головне про ці бойові машини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сенат США Джозеф Байден Вторгнення Росії до України
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет