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Байден обсудил с демократами помощь Украине и заявил о двухпартийной поддержке

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Вашингтон, Среда 25 января 2023 04:15
Байден обсудил с демократами помощь Украине и заявил о двухпартийной поддержке Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден и законодатели от Демократической партии обсудили во вторник вопросы оказания дополнительной помощи Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Глава Белого дома заявил о двухпартийной поддержке дальнейшей помощи Украине.

"Мы обсудим нашу дальнейшую помощь Украине. Эта идея имеет поддержку со стороны обеих партий", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в прошлом году демократы и республиканцы голосовали за соответствующие законопроекты.

По словам президента, он также намерен обсудить со своими однопартийцами инфляцию, запрет на продажу штурмового оружия, ликвидацию последствий стихийных бедствий.

"Участники встречи также подчеркнули важность продвижения интересов нашей национальной безопасности, например, продолжение оказания помощи Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может объявить уже на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

В то же время официальные лица говорят, что США готовы начать процесс, который в конечном итоге отправит Украине десятки боевых танков Abrams, однако он может занять месяцы и даже годы.

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