Байден обсудит войну в Украине с президентом Южной Кореи, - Белый дом

Президент США Джо Байден на следующей неделе проведет переговоры с коллегой из Южной Кореи Юна Сок Йолем. Они обсудят войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в ходе брифинга.
"Мы очень рады приветствовать президента Юна на следующей неделе в Вашингтоне с государственным визитом, во время которого, не сомневаюсь, лидеры обсудят ряд вызовов не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и Европе и Украине", - рассказал Кирби.
Он также заявил, что США благодарны Южной Корее за ту помощь, которую страна уже предоставила Украине.
Напомним, ранее президент Южной Кореи заявлял, что его страна может начать передачу военной помощи Украине, если мирные граждане подвергнутся крупномасштабному нападению.
Также мы писали, что в канцелярии президента Южной Кореи заявляли о прямой связи возможной военной помощи Украине с действиями Москвы.
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