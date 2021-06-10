Байден обіцяє заявити Путіну про наслідки втручання у справи інших країн

Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "однак США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде завдавати нам шкоди", - додав президент.

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.