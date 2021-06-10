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Байден обіцяє заявити Путіну про наслідки втручання у справи інших країн

Автор: Артур Родивилов

Джо Байден має намір заявити на переговорах з президентом РФ Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн. Президент США прибув у середу ввечері до Великобританії.

Трансляція його виступи велася на YouTube-каналі Білого дому.

Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "однак США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями буде завдавати нам шкоди", - додав президент.

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.

Також Байден зазначив, що ясно дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.

Президент США Джо Байден перед початком свого робочого турне до Європи розповів журналістам про очікування від поїздки. Зокрема, розповів, чи вірить у прогрес після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

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