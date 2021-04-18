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Байден обіцяє збільшити ліміт на кількість біженців в США

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден обіцяє збільшити ліміт на кількість біженців в США. Про це розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Про це пише Голос Америки.

У п'ятницю Байден продовжив дію обмежень на кількість біженців в США на рівні 15000 на цей бюджетний рік, яке раніше ввів президент Трамп. Таке рішення викликало критику демократів.

В результаті конгресвумен від Демократичної партії Ільхам Омар назвала рішення про збереження обмежень від Трампа "ганебним", а голова Юридичного комітету Палати представників США, конгресмен від Демократичної партії Джеррі Недлер заявив, що "глибоко розчарований сьогоднішнім рішенням зберегти низький рівень прийняття біженців, встановлений Трампом"

У відповідь на критику, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден має намір збільшити ліміт на кількість біженців в США. При тому "остаточне, збільшене обмеження" буде встановлено Байденом до 15 травня.

Нагадаємо, Байден підписав указ, який визначає, скільки біженців можуть приїхати в США. При цьому, найбільшу кількість віз передбаченоо для біженців з Африки.

Раніше повідомлялося, що у США спостерігається сильний міграційний сплеск. Фахівці кажуть, що такого не було 20 років.

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