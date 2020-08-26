Байден обіцяє у разі перемоги на виборах надати Україні летальне озброєння

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Він також закликав Україну проводити важливі реформи

В разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальна озброєння. Політик також вітає відвагу і відданість України.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Така ініціатива міститься у вітальному заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці незалежності України, опублікованому на його сторінці виборчої кампанії.

"Як президент я проясню Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена - Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальна озброєння - одночасно закликаючи України проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - зазначив Байден у зверненні.

Як зазначає видання, адміністрацію президента Барака Обами, в якій Джо Байден вісім років був віце-президентом, республіканці критикують саме за відмову надати Україні летальна зброю. Оборонне озброєння, зокрема протитанкові комплекси "Джавелин", Україна отримала від адміністрації чинного президента Дональда Трампа.

На виборах 3 листопада 2020 року Байден буде боротися за пост президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, що представляє Республіканську партію.

Нагадаємо, Адміністрація Дональда Трампа позитивно ставиться до збільшення постачань Україні летальних озброєнь в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік, таке рішення прийняли обидві палати Конгресу США.