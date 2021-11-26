Байден про новий COVID-штам: пандемія не закінчиться, поки світ не вакцинується

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Байден звернувся до громадян США з закликом найближчим часом завершити повний курс вакцинації та щепитися бустером тим, у кого є можливість.

"Це стосується як дітей, так і дорослих. Америка лідирує у світі з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років і вакцинує підлітків уже багато місяців, але нам потрібно більше американців у всіх вікових групах, щоб отримати цей життєво важливий захист", - заявив Байден.

Також президент США звернувся й до світової спільноти. За його словами пандемія коронавірусу не завершиться доти, доки світ повністю не вакцинується, а виявлення нового штаму - підтверджує його слова.

"Нарешті, для світової спільноти: новини про цей новий варіант мають стати яснішими, ніж будь-коли, чому ця пандемія не закінчиться, поки ми не проведемо глобальну вакцинацію", - заявив Байден.



