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Байден про новий COVID-штам: пандемія не закінчиться, поки світ не вакцинується

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П'ятниця 26 листопада 2021 22:15
Байден про новий COVID-штам: пандемія не закінчиться, поки світ не вакцинується Фото: Джо Байден, призеднт США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Джо Байден прокоментував виявлення нового штаму коронавірусу в Південній Африці. Закликав світ якнайшвидше вакцинуватися від захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Байден звернувся до громадян США з закликом найближчим часом завершити повний курс вакцинації та щепитися бустером тим, у кого є можливість.

"Це стосується як дітей, так і дорослих. Америка лідирує у світі з вакцинації дітей віком від 5 до 11 років і вакцинує підлітків уже багато місяців, але нам потрібно більше американців у всіх вікових групах, щоб отримати цей життєво важливий захист", - заявив Байден.

Також президент США звернувся й до світової спільноти. За його словами пандемія коронавірусу не завершиться доти, доки світ повністю не вакцинується, а виявлення нового штаму - підтверджує його слова.

"Нарешті, для світової спільноти: новини про цей новий варіант мають стати яснішими, ніж будь-коли, чому ця пандемія не закінчиться, поки ми не проведемо глобальну вакцинацію", - заявив Байден.


Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що новий штам, який виявили в Південній Африці - отримав назву "Омікрон".

Тим часом в Бельгії зареєстрували перший випадок зараження вищезгаданим варіантом COVID.

BioNTech і Pfizer, зі свого боку, розпочали тестувати вакцину від нового штаму.

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Джозеф Байден Сполучені Штати Америки Вакцинація Коронавірус
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