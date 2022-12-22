Байден о нежелании передавать Украине все запрашиваемое оружие: есть две причины

США и союзники не могут предоставить Украине все запрашиваемые типы вооружения по двум причинам, но Украина получает все необходимое, чтобы добиться успеха на поле боя.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Почему мы не дадим Украине все, что они хотят, чтобы мы дали? По двум причинам. Есть целый Альянс, которому критически важно поддерживать Украину. И если мы дадим Украине то, что фундаментально отличается от того, что уже туда поступает, это может привести к расколу НАТО, ЕС и всего мира", - отметил Байден.

По словам президента США, вторая причина связана с тем, что европейские союзники США, лидеры европейских стран не хотят начинать войну с Россией, начинать Третью мировую войну.

"Окончания войны можно добиться за счет того, чтобы Украина одержала победу на поле боя. Мы дадим Украине то, что ей надо, чтобы добиться успеха на поле боя", - добавил Байден.