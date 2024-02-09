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"Это будет сделано": в Конгрессе США верят в одобрение помощи Украине

США, Пятница 09 февраля 2024 17:57
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"Это будет сделано": в Конгрессе США верят в одобрение помощи Украине Фото: глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Соединенных Штатах Америки полностью поддерживают одобрение финансирования помощи Украине и верят, что Сенат и Палата представителей все-таки примут решение.

Об этом заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Майк Тернер во время пресс-конференции в Киеве 9 февраля, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в США полностью поддерживается финансирование поддержки Украины.

"США полностью поддерживают это финансирование. Мы верим, что есть преимущественная поддержка в Палате представителей и в Сенате, и это будет сделано", - заявил Тернер.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США с октября 2023 года не может выделить 60 млрд долларов на финансирование Украины, входивших в запрос президента Джо Байдена для поддержки партнеров США.

Вчера, 8 февраля, Сенат США сделал шаг к началу рассмотрения пакета помощи Украине. Уже сегодня в верхней палате Конгресса ожидается рассмотрение поправок и, вероятно, окончательное голосование.

Для того чтобы США утвердили новую помощь Украине, нужна и поддержка Палаты представителей.

Добавим, за 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи. Их общая стоимость составила более 24 миллиардов долларов. В частности, в конце декабря США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов.

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