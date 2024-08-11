Байден назвал Трампа угрозой для американской безопасности
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп является подлинной угрозой для американской безопасности.
Об этом заявил действующий президент Америки Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CBS News.
В ходе беседы он сказал, что если Трамп выиграет президентские выборы 2024 года, то нужно будет следить за происходящим.
"Мы действительно находимся в переломной точке мировой истории", - подчеркнул Байден.
По его словам, решения, которые приняла его администрация в последние три-четыре года и решения, которые будут приняты в следующие три-четыре года, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий.
"Ключом ко всему является демократия", - резюмировал президент США.
Отметим, что это было первое интервью Байдена после того, как принял решение не переизбираться на второй президентский срок.
Выборы в США
Напомним, что в этом году выборы президента США состоятся 5 ноября. Новоизбранный глава государства и вице-президент вступят в должность 20 января 2025 года, после инаугурации.
Основными претендентами на пост президента является республиканец Дональд Трамп и вице-президент США и в то же время кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.
Оба подтвердили, что будут участвовать на дебатах на канале ABC News 10 сентября, хотя до этого Трамп настаивал на проведении дебатов на канале Fox News. Требования республиканца появились после того, как Байден покинул избирательную гонку.
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