Байден назвал ракетные удары россиян по Украине слишком жестокими

Массированные ракетные удары, которые наносили российские оккупанты по территории Украины, были слишком жестокими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Мин Юнг Ли в Twitter .

Так, президент США Джо Байден в общении с журналистами отметил, что недавние атаки России по украинской гражданской инфраструктуре были "слишком жестокими".

Ранее США решительно осудили массированный ракетный обстрел Украины.

Кроме того, Байден считает, что президент РФ Владимир Путин не решится на применение ядерного оружия.

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