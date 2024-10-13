Между командами Байдена и Харрис растет напряжение: Axios назвало причину

Между штабом вице-президента США Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена отношения стали еще более напряженными. Это произошло в последние недели перед днем выборов президента Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам источников, команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах. Однако старшие помощники президента по-прежнему обижены тем, что главу государства вытеснили из предвыборной гонки. В настоящее время они все еще привыкают к роли второго плана в избирательной кампании.

Тем временем некоторые люди из команды Харрис говорят, что главные помощники Белого дома недостаточно координируют послания и график Байдена, чтобы привести их в соответствие с интересами кампании вице-президента.

Одним из примеров является то, что в пятницу Байден дал импровизированную пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома как раз в тот момент, когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане. Это в свою очередь гарантировало, что ее мероприятие получит меньше освещения по телевидению, чем могло бы быть.

Кроме того, на этой неделе Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона ДеСантиса (республиканца) за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов. Однако вскоре после этого Байден похвалил ДеСантеса за его "любезность" и "готовность к сотрудничеству".

"В Белом доме не хватает человека, который в первую очередь думает о том, как все это повлияет на кампанию", - сказал представитель штаба Харрис.

Как пишет Axios, в кампании Харрис также наблюдается неловкость между некоторыми членами первоначального штаба Байдена и союзниками Харрис, которые были назначены в последние недели.

В связи с этим, некоторые в команде вице-президента с опаской относятся к предвыборной команде Байдена, с которой они теперь работают.

Но несмотря на обиды среди некоторых помощников Байдена, большая часть команды президента активно поддерживает победу Харрис и пытается содействовать ей.

"Существует недовольство по поводу координации действий среди старших сотрудников с обеих сторон, однако большая часть сотрудников среднего звена хорошо работает вместе", - цитирует Axios своих источников.