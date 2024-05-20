RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден назвал возмутительной идею МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Архивное фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Планы прокурора Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху являются возмутительными и могут поставить под угрозу соглашение по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Реакция Байдена

Президент США назвал заявление прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров возмутительным. 

"И позвольте мне внести ясность: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет никакого эквивалента - никакого", - написал президент США.

Он сообщил, что США всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности.  

Реакция Блинкена

Госсекретарь сообщил, что США отвергают ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест израильских чиновников.

"Мы отвергаем обвинения в приравнивании Израиля к ХАМАСу", - заявил Блинкен.

Он добавил, что решение МУС об аресте могут поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня, соглашение о захвате заложников и увеличение гуманитарной помощи в Секторе Газа.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что Международный уголовный суд добивается выдачи ордеров на арест лидера ХАМАС Яхьи Синвара и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Чиновники Израиля назвали планы по выдаче ордера на арест премьер-министра Нетаньяху возмутительными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденМеждународный уголовный суд