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Байден назвав візит до Саудівської Аравії важливим для протидії Росії у війні

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що його поїздка в Саудівську Аравію в рамках Близькосхідного турне, яке пройде з 13 по 16 липня, відіграє важливу роль з точки зору протистояння Вашингтона з Москвою і Пекіном на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

На його думку, більш безпечний і об'єднаний Близький Схід приносить користь американцям з усіх боків.

"Його водні шляхи мають ключове значення для світової торгівлі і ланцюжків постачання, на які ми покладаємося. Його енергоресурси життєво важливі для пом'якшення впливу на глобальні постачання Росії в Україні", - заявив Байден.

За його словами, ця поїздка важлива зі стратегічної точки зору.

"Моя робота як президента полягає в тому, щоб зберігати нашу країну сильною, щоб вона перебувала в безпеці. Нам необхідно протистояти російській агресії, зробити так, щоб ми перебували в найкращому становищі для того, щоб узяти гору в суперництві з Китаєм", - вважає Байден.

Відносини між США і Саудівською Аравією загострилися після вбивства в 2018 році журналіста Джамаля Хашкаджі, який був відомий своїми критичними статтями про політику Ер-Ріяда.

З 2017 року він проживав у США, де співпрацював з газетою The Washington Post. Хашкаджі зник 2 жовтня 2018 року після відвідин генерального консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. 20 жовтня того ж року саудівська влада повідомила, що журналіст був убитий в будівлі диппредставництва в результаті конфлікту.

Як повідомили в Білому домі, спочатку Байден зупиниться в Ізраїлі, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого візьме участь у саміті регіональних лідерів у Джидді (Саудівська Аравія) і проведе зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Спочатку запланована на кінець червня поїздка була відкладена на два тижні, щоб не збігатися з візитом до Європи на саміти G7 і НАТО.

В Ізраїлі Байден планує зустрітися з прем'єр-міністр Нафталі Беннетом, а також з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Віфлеємі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність постачання енергоресурсів у світі.

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Джозеф Байден