Байден в липні вперше відвідає Близький Схід в якості президента США
Президент США Джо Байден в липні вперше відвідає країни Близького Сходу. Очікуються візити в Ізраїль і Саудівську Аравію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит відбудеться 13-16 липня, спочатку Байден зупиниться в Ізраїлі, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого візьме участь в саміті регіональних лідерів в Джидді (Саудівська Аравія) і проведе зустріч з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.
Спочатку запланована на кінець червня поїздка була відкладена на два тижні, щоб не збігатися з візитом до Європи на саміти G7 і НАТО.
В Ізраїлі Байден планує зустрітися з прем'єр-міністр Нафталі Беннетом, а також з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Віфлеємі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі.
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