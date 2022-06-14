ru ua
Вт, 14 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден в липні вперше відвідає Близький Схід в якості президента США

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 14 червня 2022 15:27
Байден в липні вперше відвідає Близький Схід в якості президента США Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Президент США Джо Байден в липні вперше відвідає країни Близького Сходу. Очікуються візити в Ізраїль і Саудівську Аравію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит відбудеться 13-16 липня, спочатку Байден зупиниться в Ізраїлі, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого візьме участь в саміті регіональних лідерів в Джидді (Саудівська Аравія) і проведе зустріч з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Спочатку запланована на кінець червня поїздка була відкладена на два тижні, щоб не збігатися з візитом до Європи на саміти G7 і НАТО.

В Ізраїлі Байден планує зустрітися з прем'єр-міністр Нафталі Беннетом, а також з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Віфлеємі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Саудівська Аравія і США разом планують підтримувати стабільність поставок енергоресурсів у світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Ізраїль Саудовская Аравия Ближний восток
NEWS
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, - Politico
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає