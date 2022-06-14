Байден в липні вперше відвідає Близький Схід в якості президента США

Президент США Джо Байден в липні вперше відвідає країни Близького Сходу. Очікуються візити в Ізраїль і Саудівську Аравію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, візит відбудеться 13-16 липня, спочатку Байден зупиниться в Ізраїлі, потім відвідає Західний берег річки Йордан, після чого візьме участь в саміті регіональних лідерів в Джидді (Саудівська Аравія) і проведе зустріч з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Спочатку запланована на кінець червня поїздка була відкладена на два тижні, щоб не збігатися з візитом до Європи на саміти G7 і НАТО.

В Ізраїлі Байден планує зустрітися з прем'єр-міністр Нафталі Беннетом, а також з президентом Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом у Віфлеємі.