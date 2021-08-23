Президент США Джо Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану". За його словами, все залежатиме від поведінки талібів.

Крім того, голова американської адміністрації зауважив, що поки радикальний рух не робив дій, спрямованих проти сил США, і "поки що в цілому дотримувався" обіцянки не перешкоджати доступу американців в аеропорт Кабула.

Він відповів на питання, чи є можливість введення санкцій проти талібів: "Моя відповідь: так, це залежить від поведінки (учасників "Талібану", - ред.)".