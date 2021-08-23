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Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану". За його словами, все залежатиме від поведінки талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Білого дому.

Крім того, голова американської адміністрації зауважив, що поки радикальний рух не робив дій, спрямованих проти сил США, і "поки що в цілому дотримувався" обіцянки не перешкоджати доступу американців в аеропорт Кабула.

Він відповів на питання, чи є можливість введення санкцій проти талібів: "Моя відповідь: так, це залежить від поведінки (учасників "Талібану", - ред.)".

Нагадаємо, таліби готуються до штурму Панджшерської долини.

Раніше лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду.

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Джозеф БайденТалібан