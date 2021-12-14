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Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то будуть і американсько-українські переговори. Адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде.

Про це він розповів журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"У мене немає сумнівів, що кількість і якість контактів між адміністрацією США і українською владою, зокрема між президентом Зеленським і президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно, і адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде", - сказав Кулеба.

За його словами, така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

"Тому якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", - додав міністр.

Нагадавши, Офіс президента оцінив результати переговорів Путіна і Байдена.

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