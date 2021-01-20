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Байден написав перше повідомлення у Twitter на посаді президента США

Автор: Артур Родивилов

Джо Байден написав перший твіт на посаді президента США. Повідомлення з'явилося через кілька годин після інаугурацій.

Про це повідомив офіційний представник соцмережі Нік Пачіліо на своїй сторінці.

Офіційні акаунти Білого дому у Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), віце-президента (@VP), першої леді (@FLOTUS) і прес-секретаря (@PressSec) у середу, 20 січня, перейшли від адміністрації Дональда Трампа до адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

У середу, на сторінці POTUS чинний американський лідер опублікував свій перший твіт.

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"Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми зіткнулися, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет і відразу приступаю до роботи, щоб прийняти рішучі заходи і надати негайну допомогу американським сім'ям", - написав Байден.

Відомо, що для чоловіка нового віце-президента США Камали Харріс Дага Емхоффа був спеціально створений аккаунт @SecondGentleman ("Другий джентльмен").

Сьогодні Джозеф Байден і Камала Харріс принесли присягу і стали 46-ми президентом і віце-президентом США відповідно.

На РБК-Україна можна стежити в режимі онлайн-трансляції за всіма подіями, словами та рішеннями в день інавгурації Байдена.

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Новини України инаугурацияДжозеф Байден