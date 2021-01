Байден написав перше повідомлення у Twitter на посаді президента США

Джо Байден написав перший твіт на посаді президента США. Повідомлення з'явилося через кілька годин після інаугурацій.

Про це повідомив офіційний представник соцмережі Нік Пачіліо на своїй сторінці.

Офіційні акаунти Білого дому у Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), віце-президента (@VP), першої леді (@FLOTUS) і прес-секретаря (@PressSec) у середу, 20 січня, перейшли від адміністрації Дональда Трампа до адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

У середу, на сторінці POTUS чинний американський лідер опублікував свій перший твіт.

"Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми зіткнулися, не можна втрачати час. Ось чому сьогодні я прямую в Овальний кабінет і відразу приступаю до роботи, щоб прийняти рішучі заходи і надати негайну допомогу американським сім'ям", - написав Байден.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action immediate and relief for American families.