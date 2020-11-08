Байден має намір скасувати низку указів Трампа після інавгурації, - WP

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден планує видати виконавчі укази, скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа. Це буде зроблено, як тільки Байден вступить на посаду 20 січня.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на обізнані джерела.

За їх даними, Байден планує повернути США в Паризьку угоду по клімату, а також скасувати вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, він має намір негайно скасувати заборону на імміграцію, націлений на багато країн з мусульманською більшістю, і відновити програму, яка дозволить людям, незаконно привезеним в Сполучені Штати в дитинстві, залишатися в країні.

Видання також зазначає, що головні радники новообраного президента місяцями працювали над тим, як краще реалізувати його передвиборчий план, і навіть зібрали книгу з його передвиборчих обіцянок, на основі яких приймати ті чи інші рішення.

Нагадаємо, напередодні лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. У свою чергу, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Крім того, 4 листопада США офіційно завершили процедуру виходу з Паризької угоди по клімату.

Крім того, в кінці травня Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.