Байден має намір обговорити дії Росії на саміті ЄС

На саміт лідерів ЄС Байдена запросив голова Євроради Шарль Мішель. Президент США обговорить свій намір відродити відносини з Євросоюзом.

Також планується обговорити співпрацю в боротьбі проти пандемії, проблему зміни клімату і розширення торговельних відносин.

"Президент США також обговорить загальні зовнішньополітичні інтереси, включаючи Китай і Росію", - йдеться в повідомленні.

Раніше Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір підірвати трансатлантичне співробітництво США та країн Європи. Він закликав європейських партнерів США дотримуватися єдності у Євросоюзі та НАТО у світлі загрози від Росії.

Байден підтримав розвиток трансатлантичних відносин, в тому числі по лінії НАТО.

"США повністю віддані альянсу НАТО, і я вітаю бажання Європи більше вкладатися у військові можливості, які дозволяють нам забезпечувати спільну оборону", - сказав він.