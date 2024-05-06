Байден может сняться с президентских выборов в США и выдвинуть замену, - Spiegel

Летом Джо Байден может снять кандидатуру с президентских выборов и предложить выдвинуть вместо него Мишель Обаму - жену экс-президента США Барака Обамы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
В Демократической партии США не исключают, что Байден может объявить такое решение в августе 2024 года во время партийного съезда в Чикаго.
Издание отметило, что демократы даже включили Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения касательно потенциальных кандидатов.
"О женщине-президенте мечтают многие американцы", - пишет издание.
По данным журналистов, причиной является почтенный возраст Байдена - две трети американцев считают его слишком старым для руководства страной в течение еще четырех лет.
В то же время, многие американцы не очень стремятся к победе на выборах Дональда Трампа, возраст которого не намного меньше действующего главы государства. Также свою лепту вносит большое количество дел, которые сейчас рассматриваются судами против политика.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Фаворитами нынешней гонки от демократов являются действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.
На днях аудитора компании Trump Media обвинили в мошенничестве и обмане клиентов из-за нарушения действующего законодательства.
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