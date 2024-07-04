Байден может потерять финансовую поддержку из-за провала на дебатах, - Axios

Отмечается, что причиной такого решения является неуверенность в способности Байдена выиграть президентские выборы в ноябре. Особенно мощными эти опасения оказались после провального выступления действующего президента на дебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Собеседники издания в деловых и политических кругах рассказали, что некоторые из доноров уже перечислили средства участникам выборов в Конгресс, в частности кандидату в Сенат от Аризоны, действующему члену палаты представителей, демократу Рубену Гальего.

По данным источника издания в Демпартии, один из доноров на 50% увеличил свой вклад для Комитета, что будет способствовать избранию демократов в Сенат. После дебатов избирательные штабы кандидатов в штатах, где республиканцы и демократы имеют равные шансы на победу, зарегистрировали "наплыв" пожертвований.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров отметил, что демократы фактически смирились с победой Трампа и хотят сосредоточиться на укреплении законодательных позиций. Победа в Палате представителей и удержание власти в Сенате, позволит им парализовать политику Трампа по многим направлениям.

В то же время, руководитель компании "Дубравский консалтинг" Павел Дубравский отметил, что на нынешнем этапе спад притока финансовых средств не сильно навредит кампании Байдена. По словам политтехнолога, средства более важны для кампаний по выборам в Конгресс, ведь на президентском уровне переломным фактором является бренд кандидата. Слабый бренд для Байдена гораздо опаснее, чем спад, что пока не очень сильно ощущается в финансировании.

Кампания Трампа сообщила, что на днях собрала во II квартале 2024 г. 331 млн долларов. По данным демократов, Байден и его союзники за аналогичный период собрали 264 млн долларов.

Издание отметило, что доноры пока не приняли финального решения о массовом перенаправлении средств и ждут новых опросов, чтобы понять, насколько неудачные дебаты повлияли на рейтинг Байдена. Согласно обнародованному журналом The Puck закрытому опросу от 30 июня, 40% тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, поддерживают его снятие с президентской гонки. В мае таких было 25%. В штатах, которые колеблются кого из двух кандидатов поддержать, за выход действующего президента из кампании высказались 55% избирателей.

Зафиксирован и рекордный спад поддержки Байдена за неделю с начала проведения таких подсчетов с конца 2021 года.