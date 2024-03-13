Байден может выставить Израилю жесткие условия для оказания военной помощи, - СМИ

Напряженность в отношениях между Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху придала импульс дискуссиям в администрации США о том, как она могла бы использовать свои рычаги влияния, чтобы убедить Израиль максимально открыть возможность для передачи гуманитарной помощи в Сектор Газа и избежать дальнейших жертв среди гражданского населения в войне против ХАМАС.

По мнению ряда источников, ключевым рычагом воздействия Байдена являются поставки оружия из США в Израиль. Ряд официальных лиц США не исключают возможного изменения в политике передачи военной помощи. "Красной линией" в США называют возможное решение армии Израиля нанести комплексные удары по городу Рафах на юге Газы.

Отвечая на вопрос о потенциальных ограничениях в военной помощи, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что не будет заниматься "гипотетическими предположениями".

По данным агентства, что Госдепартамент США вел закрытые дискуссии о том, следует ли США ограничить военную помощь Израилю, сообщил осведомленный американский чиновник, но эта идея не получила поддержки со стороны высшего руководства МИД.

По мнению советников Байдена, более безопасным вариантом для него было бы продолжать свою стратегию постепенного дистанцирования от Нетаньяху, чьи собственные рейтинги резко упали среди израильтян, при этом продолжая свою работу с израильским народом, где президент США достаточно популярен.

Ситуация в Секторе Газа

Ранее сообщалось, что по словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, Израиль и боевики ХАМАСа близки к прекращению огня.

Добавим, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон попросил члена Кнессета Израиля Бени Ганца разрешить доставку дополнительной помощи Газе.

8 марта президент США Джо Байден объявил о планах постройки американскими военными временного порта для отправки морем гуманитарной помощи жителям Газы.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надеется на открытие в воскресенье, 10 марта, морского коридора для доставки гуманитарной помощи из Кипра в Сектор Газа.