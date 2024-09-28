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Начало - обнадеживающее. Никифоров рассказал, как в США восприняли план победы Украины

Суббота 28 сентября 2024 20:48
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Начало - обнадеживающее. Никифоров рассказал, как в США восприняли план победы Украины Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский находился в США и представил план победы Украины. В Соединенных Штатах восприняли его конструктивно и с большим интересом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифирова в эфире национального телемарафона.

"Они приняли его конструктивно и с большим интересом", - заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что параллельно с этим всем процессом авторитетные западные СМИ подбирали разные эпитеты к восприятию плана. В частности: "приняли с прохладой", "приняли без энтузиазма" или "приняли скептически". Однако, по словам Никифирова, это все неправда. План победы Украины приняли с огромным интересом и конструктивом, и его приняли к работе.

"Байден сказал, что 12 октября на "Рамштайн" он уже вернется с какими-то решениями и ответами. Поэтому, скажем так, начало - обнадеживающее", - подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

Напомним, что в этом же интервью Сергей Никифиров заявил, что Владимир Зеленский обсудил разрешение на удары в глубь России со всеми партнерами. Однако первыми о разрешении бить вглубь РФ узнают россияне, а уже потом будет сделано официальное объявление.

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