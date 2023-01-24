RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден может объявить о передаче Украине танков Abrams уже в среду, - СМИ

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден объявит на этой неделе о поставках Украине танков Abrams.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил чиновник американской администрации телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, глава Белого дома объявит о поставках танках уже в среду.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.

Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь