Байден может объявить о передаче Украине танков Abrams уже в среду, - СМИ

По его словам, глава Белого дома объявит о поставках танках уже в среду.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.

Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

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