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Байден і Макрон запланували телефонну розмову, щоб обговорити скандал з підлодками

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Франція, Неділя 19 вересня 2021 15:50
Байден і Макрон запланували телефонну розмову, щоб обговорити скандал з підлодками Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить телефоном з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити скандал з підлодками. Про це повідомив офіційний представник уряду Габріель Аттал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За його словами, ініціатором телефонної розмови став американський президент Джо Байден. Телефонний зв'язок між двома президентами запланований на найближчий час.

Аттал вважає, що телефонна розмова стане можливістю "просунутися вперед" двом країнам. При цьому Макрон проситиме пояснень у Байдена.

"Нам потрібні пояснення", - каже Аттал.

Він також каже, що Франція зазнала шок і "законний гнів" після відмови Австралії від контракту з Францією з будівництва підводних човнів. Але тепер уряд хоче просунутися вперед разом зі своїми партнерами.

"Без довіри нічого не вийде", - зазначив він.

Також Франція проведе переговори з Австралією з питання компенсації, враховуючи порушення контракту.

Нагадаємо, що Франція відкликає послів із США та Австралії після скандалу з підлодками.

Раніше повідомлялося, що скандал з підлодками може вплинути на нову Стратегічну концепцію НАТО. Про це заявили у Франції.

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