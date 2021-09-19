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Байден и Макрон запланировали телефонный разговор, чтоб обсудить скандал с подлодками

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Франция, Воскресенье 19 сентября 2021 15:50
Байден и Макрон запланировали телефонный разговор, чтоб обсудить скандал с подлодками Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит по телефону с президентом США Джо Байденом, чтоб обсудить скандал с подлодками. Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Аттал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, инициатором телефонного разговора стал американский президент Джо Байден. Телефонная связь между двумя президентами запланирована на ближайшее время.

Аттал считает, что телефонный разговор станет возможностью "продвинуться вперед"двум странам. При этом Макрон будет просить объяснений у Байдена.

"Нам нужны объяснения", - говорит Аттал.

Он также говорит, что Франция испытала шок и "законный гнев" после отказа Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок. Но теперь правительство хочет продвинуться вперед вместе со своими партнерами.

"Без доверия ничего не получится", - отметил он.

Также Франция проведет переговоры с Австралией по вопросу компенсации, учитывая нарушение контракта.

Напомним, что Франция отзывает послов из США и Австралии после скандала с подлодками.

Ранее сообщалось, что скандал с подлодками может повлиять на новую стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявили во Франции.

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