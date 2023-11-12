RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"Президент (США – ред.) решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", - заявил Салливан.

По его словам, восстановление сотрудничества между военными может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Советник президента США также отметил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военному сотрудничеству в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Думаю, что это главный вопрос повестки дня", - добавил он.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча глав государств пройдет на фоне ухудшения взаимоотношений, но в последнее время стороны пытаются наладить контакты.

В преддверии встречи на наивысшем уровне китайский дипломат Ван I посетил Вашингтон, где провел отдельные переговоры с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Почему важны переговоры Байдена и Си Цзиньпина, и что ожидать Украины от них – можно узнать в материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденКитайСоединенные Штаты Америки