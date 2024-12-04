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В США рассказали об ударах по целям в Сирии в ответ на обстрелы американской базы

Среда 04 декабря 2024 07:12
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В США рассказали об ударах по целям в Сирии в ответ на обстрелы американской базы Фото: американские войска были атакованы в Сирии и нанесли удары в ответ (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Владимир Костырин

Армия Соединенных Штатов Америки (США) нанесла удары по военной технике неуказанных вооруженных групп в восточной части Сирии. Атака была совершена в рамках самообороны после обстрела американской базы в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В американском военном ведомстве сегодня ночью, 4 декабря, рассказали, что накануне силы США "успешно уничтожили несколько систем вооружения в районе военного опорного пункта Евфрат (MSS Euphrates)".

Отмечается, что были ликвидированы три реактивных системы залпового огня (РСЗО), установленные на грузовике, танк Т-64, бронетранспортер и минометы.

Эта военная техника "демонстрировала четкую и непосредственную угрозу силам США и коалиции", добавили в Центркоме.

Также указывается, что американская сторона нанесла удары в ответ на огонь из РСЗО, бронетранспортера и минометов в сторону базы США.

Кто именно стрелял вчера, 3 декабря, по американским силам в Сирии на западе страны - не уточняется. Но отмечается, что событие не связано с наступлением повстанцев на подконтрольные режиму президента Башара аль-Асада силы, которое продолжается в районе провинций Алеппо и Идлиб.

В Центркоме подчеркнули, что миссия Штатов в Сирии "остается неизменной, поскольку силы США и коалиции продолжают сосредотачиваться на окончательном поражении ИГИЛ".

"Постоянная поддержка региональных партнеров и операции в Сирии не связаны с последними событиями на северо-западе Сирии. Силы CENTCOM продолжают следить за ситуацией и поддерживают постоянную связь с другими нашими силами в регионе по мере развития ситуации", - говорится в заявлении военного ведомства США.

Добавим, перед этим представитель Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер рассказал на брифинге, что Пентагон сейчас выясняет, кто именно стоит за атакой на американскую базу в Сирии. Также чиновник обратил внимание, что ранее из этого региона не редко атаки на силы США совершали проиранские боевики.

Так, напомним, что в июле военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке беспилотника. Тогда из-за обстрелов были ранены несколько военнослужащих США и коалиции.

Также сообщалось, что в январе на границе Иордании и Сирии беспилотник атаковал войска США, и в результате атаки были погибшие.

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