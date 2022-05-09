Байден про ленд-ліз: це витратний крок, але ховатися від агресії ще витратніше

"Я хочу подякувати конгресменам за те, що був прийнятий цей законопроект. Це надзвичайно важлива допомога для України. Кожен день Україна платить своїми життями за те, що відбувається. Неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з російського боку. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії обійдеться ще витратніше", - заявив він.

Що дає ленд-ліз Україні?

Завдяки цьому закону Україна зможе у прискореному режимі отримувати від США необхідне озброєння, боєприпаси, військову техніку тощо для відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому допомога може передаватися частково або повністю на безоплатній основі. У випадку з Другою світовою війною, коли було вперше задіяно цей механізм, союзники платили лише за вцілілу техніку та озброєння, які вважали за краще залишити собі.

Докладніше про особливості цього закону читайте у матеріалі "США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України".