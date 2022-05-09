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Байден про ленд-ліз: це витратний крок, але ховатися від агресії ще витратніше

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Закон про ленд-лізу для України призведе до витратних для США кроків. Але ховатися від російської агресії буде ще витратніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена на підписанні закону про ленд-ліз.

"Я хочу подякувати конгресменам за те, що був прийнятий цей законопроект. Це надзвичайно важлива допомога для України. Кожен день Україна платить своїми життями за те, що відбувається. Неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з російського боку. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії обійдеться ще витратніше", - заявив він.

Що дає ленд-ліз Україні?

Завдяки цьому закону Україна зможе у прискореному режимі отримувати від США необхідне озброєння, боєприпаси, військову техніку тощо для відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому допомога може передаватися частково або повністю на безоплатній основі. У випадку з Другою світовою війною, коли було вперше задіяно цей механізм, союзники платили лише за вцілілу техніку та озброєння, які вважали за краще залишити собі.

Докладніше про особливості цього закону читайте у матеріалі "США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України".

Нагадаємо, раніше Байден закликав Конгрес поквапитися з ухваленням закону про надання додаткових 33 млрд доларів для України, оскільки США в рамках нинішнього бюджету зможуть продовжувати надавати військову допомогу Україні лише до кінця травня.

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