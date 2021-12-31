ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден виклав Путіну два підходи США до дій Росії, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 31 грудня 2021 01:35
Байден виклав Путіну два підходи США до дій Росії, - Білий дім Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден виклав Володимиру Путіну два підходи США до Росії. Вони будуть залежати від подальших дій Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника в Білому домі.

За його словами, США вважають, що нинішня бесіда Путіна і Байдена була змістовною і серйозною.

"Президент Джо Байден виклав два шляхи, два аспекти підходу США, які залежать від російських дій в майбутній період. Перший - це шлях дипломатії, що веде до деескалації ситуації. Інший шлях більшою мірою сфокусований на стримуванні, включаючи серйозні витрати і наслідки, якщо Росія вибере варіант вторгнення в Україну. Ці витрати включають економічні заходи", - заявив він.

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден в ході телефонної розмови підтвердили, що на майбутніх переговорах з безпеки будуть як області, де можна досягти значущого прогресу, так і напрямки, за якими згода може бути неможлива, зазначив представник адміністрації.

Сполучені Штати продовжують вважати, що інші країни самі мають право приймати рішення про можливе приєднання до НАТО, попри думку Росії про потенційне подальше розширення Північноатлантичного альянсу, заявив чиновник.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. Своєю чергою президент РФ повідомив, що в такому випадку може наступити розрив відносин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук