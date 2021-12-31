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Байден изложил Путину два подхода США к действиям России, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 31 декабря 2021 01:35
Байден изложил Путину два подхода США к действиям России, - Белый дом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден изложил Владимиру Путину два подхода США к России. Они будут зависеть от дальнейших действий Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника в Белом доме.

По его словам, США считают, что нынешняя беседа Путина и Байдена была содержательной и серьезной.

"Президент Джо Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период. Первый - это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Другой путь в большей степени сфокусирован на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения в Украину. Эти издержки включают экономические меры", - заявил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, отметил представитель администрации.

Соединенные Штаты продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России о потенциальном дальнейшем расширении Североатлантического альянса, заявил чиновник.

Напомним, президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

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