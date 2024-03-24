Байден и Трамп побеждают на праймериз в штате Луизиана

Президентские выборы в США

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие экс-посол США в ООН Никки Гейли, но она в начале марта сняла свою кандидатуру с гонки.

В конце февраля Трамп и Байден выиграли свои праймериз в штате Мичиган. Однако Байден столкнулся с проблемами: около 100 тысяч избирателей избрали в бюллетене вариант "не определился". Таким образом, избиратели поддержали Демократическую партию, но не перечисленных в бюллетене кандидатов, и являются протестом против действий Байдена по войне между Израилем и ХАМАС.

3 марта сообщалось, что согласно опросу, проведенному The New York Times и Сиенским колледжем, в гипотетическом матче-реванше Трамп опережает Байдена на пять пунктов.

Добавим, что 5 марта Байден и Трамп одержали победу на общенациональных партийных выборах в большинстве штатов. Кандидаты создали предпосылки для исторического реванша на всеобщих выборах в ноябре, несмотря на низкие рейтинги своей популярности.

По результатам социологических опросов, в конце марта Байден впервые с августа прошлого года опередил своего конкурента на предстоящих выборах.

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