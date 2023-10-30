Байден и президент Египта обязались значительно ускорить помощь Газе

Президент США Джо Байден и его египетский коллега Абдель Фаттах Ас-Сиси обязались значительно ускорить поступление помощи в Газу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Во время телефонного разговора лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, важность защиты жизни гражданского населения, уважения международного гуманитарного права и обеспечения того, чтобы палестинцы из Газы не были перемещены в Египет или любую другую страну.

В заявлении Белого дома говорится, что президенты обязались значительно ускорить и увеличить поступление помощи в Газу, начиная с сегодняшнего дня. Также Байден рассказал об усилиях США, направленных на то, чтобы конфликт в регионе не распространялся.

Ситуация в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Иерусалим начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Стоит отметить, что представитель ЦАХАЛа заявил о подготовке к новому этапу войны. По словам представителя израильской армии, операция может занять несколько недель.

21 октября между Сектором Газа и Египтом заработал пункт пропуска "Рафах". Однако им проехали всего 20 грузовиков с гуманитарной помощью. Иностранцев не смогли эвакуироваться из-за КПП.

В ООН заявили, что такого количества грузовиков "явно недостаточно" и призвали к дальнейшей поддержке мирного населения. А Байден рассказал, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать со всеми сторонами, чтобы обеспечить непрерывное перемещение помощи, которая чрезвычайно важна для благосостояния людей.