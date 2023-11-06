Байден и Нетаньяху обсудили возможность "гуманитарной паузы" в Секторе Газа, - Белый дом

По его словам, США считают, что такие паузы помогут мирным жителям добраться до более безопасных мест в Газе, обеспечат доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ней гражданам, а также позволят освободить заложников.

"Мы считаем, что находимся в начале этого разговора, а не в его конце, поэтому вы можете ожидать, что мы будем продолжать выступать за временные локальные паузы", - заявил Кирби, уточнив при этом, что США по-прежнему не поддерживают более постоянное прекращение огня, поскольку такой шаг будет выгоден ХАМАС.

Отвечая на вопрос о том, насколько эффективна дипломатия США, учитывая, что и Израиль, и союзники США в регионе отказались поддержать гуманитарные паузы, Кирби отверг это предположение и отметил, что Израиль изначально отказался от предоставления какой-либо помощи в Сектор Газа, а затем, после значительного давления со стороны США, согласился на предоставление помощи из Египта.

По словам Кирби, Байден также подчеркнул необходимость "привлечь к ответственности экстремистских поселенцев" за насилие на Западном берегу... "одновременно снижая угрозы со стороны действующих там террористических групп".

Наземная операция ЦАХАЛ в Газе

7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

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