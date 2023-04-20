Байден и Макрон обсудили войну в Украине и визит французского президента в Китай

В ходе переговорах два лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в КНР и свои текущие усилия по продвижению "процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе".

Байден и Макрон подтвердили важность поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив.

Президенты Соединенных Штатов и Франции также подтвердили свою неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России.

Напомним, что недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к началу переговоров между Россией и Украиной. И этому, по его мнению, может помочь Пекин.

Позже в Китае заявили, что поддерживают мирный план Франции по Украине при посредничестве Пекина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.