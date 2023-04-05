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Байден и Макрон хотят привлечь Китай к прекращению войны в Украине

Фото: президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед своим визитом в Пекин провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Стороны договорились, что попытаются вовлечь Китай в ускорение завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Отметим, что по данным СМИ, французский президент

"Лидеры двух стран отметили свою общую готовность вовлечь Китай в ускорение завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", - цитируют СМИ заявление офиса Макрона.

В частности, Макрон и Байден также надеются, что Китай сможет способствовать усилиям солидарности между глобальным севером и глобальным югом и создать общую повестку дня по климату.

Напомним, что с сегодняшнего дня и до пятницы президент Франции Эмманюэль Макрон будет находиться в Китае с визитом. Он намерен провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как сообщалось, Макрон отправляется в Пекин и надеется отказать лидера Си Цзиньпина от каких-либо сближений с российским диктатором Владимиром Путиным.

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