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Байден про холодну війну з Росією: Путін розуміє, що вона не потрібна

Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден відповів на питання про можливість холодної війни з Росією. Він думає, що президент Росії Володимир Путін цього не хоче.

Про це президент США заявив на прес-конференції.

Але, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею".

"Я не вважаю, що він шукає холодною війни з США. Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізнається. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна", - заявив Байден.

За його словами, у Росії багато миль кордону з Китаєм, який рухається вперед.

"Чи потрібно їм тоді поводитися у більш агресивний спосіб. Я не думаю, що він (Путін, - ред.) шукає холодної війни з США", - заявив Байден.

Нагадаємо, Володимир Путін, коментуючи непередбачуваність політики Москви, назвав захоплення українського Криму в 2014 році "адекватною реакцією" на загрози.

Зазначимо, Джо Байден розповів про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні в Женеві відбувся саміт США-РФ, який тривав три години.

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