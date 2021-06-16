Байден про холодну війну з Росією: Путін розуміє, що вона не потрібна

Але, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею".

"Я не вважаю, що він шукає холодною війни з США. Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізнається. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна", - заявив Байден.

За його словами, у Росії багато миль кордону з Китаєм, який рухається вперед.

"Чи потрібно їм тоді поводитися у більш агресивний спосіб. Я не думаю, що він (Путін, - ред.) шукає холодної війни з США", - заявив Байден.