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Байден хочет встретиться с Ким Чен Ыном, - Кирби

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден хочет встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал Кирби.

Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.

Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп также встречался с Ыном. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.

Следует также напомнить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Вероятно, его визит был связан с просьбой о помощи на фоне трудностей с оружием.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Несколько дней назад Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКим Чен ЫнСеверная Корея